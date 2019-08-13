Vali Vahdettin Özkan’dan Kurtul’a başarı belgesi

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Vahdettin Özkan, kentin ekonomik kalkınmasına ve istihdamın artırılmasına önemli destekleri olan tanınmış iş insanı ISKUR GRUP Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Kurtul'a ülkeye ve kente yapmış olduğu katkılardan dolayı başarı belgesi verdi. Bünyesindeki sanayi-otomotiv- tarım ve enerji sektörlerindeki sanayi kuruluşlarıyla her yıl ihracatta önemli rakamlara ulaşan Kurtul, bununla birlikte yaptırdığı sağlık ocağıokul- cami- fakülte-spor salonlarıyla sosyal sorumluluğu en iyi şekilde yerine getiriyor. ISKUR GRUP Yönetim Kurulu Başkanı Kurtul, Vali Vahdettin Özkan'ın daveti üzerine valilik binasında bir araya geldi. Abdulkadir Kurtul ile Vali Özkan Kahramanmaraş'ın ekonomik faaliyetleri konusunda karşılıklı değerlendirmede bulundu. Özkan, Kurtul'a, "İhracatta gösterdiğiniz başarı ile ilimiz ve ülkemiz ekonomisine yapmış olduğunuz katkıyı şehrim ve devletim adına taktir ve tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. Kurtul da, "Ülkesi ve şehri her daim önde olan bir anlayışı benimsemiş olan ISKUR GRUP aynı yolda devam edecektir" dedi.