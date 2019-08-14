Bocce Dünya kupası’na Mersın ev sahibi

BUGÜN NELER OLDU

BOCCE Volo Erkekler Dünya Kupası ile Bocce Volo Kadınlar Dünya Kupası Türkiye'de ilk kez Mersin'de gerçekleştirilecek.Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre,Bu organizasyonun hemen ardından 5-9 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek