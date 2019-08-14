Federasyona ilk Türk üye

BUGÜN NELER OLDU

Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı Kaptanı Ersin Aytaç, RoboCup Dünya Robotik Futbol Federasyonu üyeliği ve Yönetici Komitesine seçildi. Daha önce turnuva Yönetim Heyetine seçilen ve iki yıl boyunca RoboCup küçük ölçekli robot ligi organizasyon komitesi başkanlığı yapan Ersin Aytaç'ın Dünya Robotik Futbol Federasyonu üyeliğine ardından da oy birliği ile Yönetici Komitesi'ne seçildiği bildirildi. Ersin Aytaç bu üyelikle federasyon bünyesinde Yakın Doğu Üniversitesi ile KKTC'yi temsilen bulunan en üst seviyedeki Türk oldu.