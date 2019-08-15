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Hastalanınca sahibi sokağa attı

Giriş Tarihi: 15.8.2019
Hastalanınca sahibi sokağa attı
MERSİN'DE yıllarca bekçilik ve koruma görevi yapan, ancak sahibi tarafından hastalandığı için sokağa terk edildiği ileri sürülen 9 yaşındaki 'Cane Corso' cinsi köpeğe, belediye sahip çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ortalama 12 yıl yaşayabilen, sahibi ve bulunduğu alanı koruma özellikleri ile tanınan ve sert mizacına rağmen sadakati ile ön planda tutulan Cane Corso cinsi köpek, boğazında oluşan ve çapı 20 santimetreyi bulan kitle nedeniyle tedavi masrafı karşılanamayacağı gerekçesiyle sahibi tarafından kaderine terk edildi. 9 yıl boyunca sahibine sadık bir dost olan, ancak hastalandığı için büyük bir vefasızlık örneği ile ölüme terk edilen köpeğe, veteriner hekimler tarafından 'Vefa' ismi verildi.
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Hastalanınca sahibi sokağa attı
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