Kalp krizi geçiren uzman çavuş gözyaşlarıyla toprağa verildi

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakırİl Jandarma Komutanlığı'nda görev başındayken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden uzman Çavuş Volkan Apaydın (34), memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli uzman Çavuş Volkan Apaydın, önceki gün görev başındayken rahatsızlandı. Hastaneye götürülen Apaydın, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 1 çocuk babası 11 yıllık uzman Çavuş Volkan Apaydın cenazesi memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine getirildi. Volkan Apaydın için Kozdere Mahallesi'nde cenaze töreni düzenledi. Camiye getirilen Apaydın'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan annesi Fatma Apaydın ile kardeşleri fotoğrafımı öperek gözyaşı döktü. Apaydın'ın cenazesi İl Müftü Yardımcısı Mehmet Güneş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardında mahalle mezarlığında toprağa verildi.