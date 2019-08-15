Kuzene gözyaşı

Adana'da 16 yaşındaki Turan Yan, DSİ'ye ait sulama kanalına giren ve yüzme bilmediği için akıntıya kapılan 14 yaşındaki kuzeni Atakan Ünüvar'ı kurtarmak isterken hayatını kaybetti. Son anda otlara tutunarak hayatta kalmayı başaran ve 'Ağabeyim' dediği kuzenini kaybeden Atakan Ünüvar, "Ağabeyim beni kurtarmak için kanala atladı. Beni kurtarmak isterken boğuldu" diyerek gözyaşı döktü.

SICAK HAVADA BUNALDILAR

Olay Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Sepici Mahallesi'nde oturan teyze çocukları Atakan Ünüvar ile kuzeni Turan Yan, sıcak havadan bunalınca serinlemek için sulama kanalına gitti. Yüzme bilmediği öğrenilen kuzenlerden Atakan Ünüvar araç girişi için yapılan bölümde suya girdi. Akıntıya kapılan Atakan'ın sürüklendiği gören Turan Yan da onu kurtarmak için suya atladı. Kuzenlerden Atakan, otlara tutunurken, Turan Yan ise sürüklenmeye başladı. Durumu gören vatandaşlar hemen polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, otlara tutunan Atakan'a can simidi atarak kurtardı. Su altı polisi ve Cankur ekipleri akıntıya kapılıp kaybolan Turan Yan'ın cansız bedenini olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta buldu



"BENİ KURTARMAK İSTEDİ"

Bu arada, olayın şokunu yaşayan Atakan Ünüvar, "Sürüklendiğimi görünce kuzenim beni kurtarmak için suya atladı. Ben otlara tutunurken, o akıntıya kapıldı kayboldu. O benim tek ağabeyimdi. Onu ben çok seviyordum" diyerek gözyaşı döktü. Lise ikinci sınıf öğrencisi olan Turan Yan, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acılı aile, "Artık yetkililer bu ölümlere son versin. Kanalların bulunduğu yerlerde önlemler alsınlar. Eğer önlem alınmış olsaydı yavrumuz şimdi hayatta olacaktı" diyerek tepkilerini dile getirdiler.