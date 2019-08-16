Büyükşehir’de işler artık daha hızlı

BUGÜN NELER OLDU

Güçlendirdiğiteknolojik alt yapısıyla vatandaşlara sunduğu hizmetin kalitesini her geçen gün yükselten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne (EBYS) geçerek, daha hızlı hizmet verecek. 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle yeni sistemi kullanmaya başlayan büyükşehir, vatandaşların taleplerini, bürokratik işlemlerin hızlandırılmasıyla daha kolay karşılayacak. Gerek kurum içerisindeki birimler arasında, gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarla olan evrak alış verişleriyle imzaların elektronik ortamda yapılmasına imkan tanıyan EBYS yazışmalarda işlem süresini kısaltacak. Belediye sistem sayesinde beş yılda 3 milyon TL tasarruf sağlamayı hedefliyor. Tasarrufun yıllık 650 bin TL kadarı kırtasiye, posta, yakıt giderleri gibi gider kalemleri oluşturuyor. Süreç içerisinde 2'nci ve 3'üncü aşamalarda belediye iştiraklerin dahil edilmesiyle tasarruf daha da artacak.