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Niğdeli hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Niğdeli Uzman Çavuş hayatını kaybetti
NİĞDE'DE meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Uzman Çavuş Enver Yavuz hayatını kaybetti. Adana-Ankara otoyolu Güney köyü yakınlarında meydana geldi. Enver Yavuz yönetimindeki otomobil önündeki TIR'A arkadan çarptı. Kaza sonrası 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ulukışla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç Asker Enver Yavuz için Ulukışla İlçesi Güney köyünde askeri tören düzenlendi. Yavuz, bayramdan sonra ilk görev yeri olan Kütahya ilçesine gideceği öğrenildi.
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Niğdeli Uzman Çavuş hayatını kaybetti
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