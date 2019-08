Biberin salça yolculuğu başladı

BUGÜN NELER OLDU

Karaisalı ve Karataş biberinin hasat edilmesiyle birlikte vatandaşların salça hazırlıkları da başladı. Satıcılardan salçalık biber satın alan vatandaşlar, biberleri önce temizliyor ardından çektiriyor, son olarak da suyunu çekmesi için damlara seriyor. Kentteki müstakil evlerin ve bazı apartmanların damları çekilmiş biberler nedeniyle yer yer kırmızıya boyandı. Hazır salçalara güvenmeyen vatandaşlar, Karaisalı ve Karataş ilçesinin meşhur salçalık biberinin hasat edilmesiyle birlikte kent merkezindeki biber satıcılarına akın etti. Karaisalı Biberciler ve Zeytinciler Derneği Başkanı Murat Kılıç, Karaisalı ve Karataş biberinin Adana'nın vazgeçilmezi olduğuna değinerek, kilosunun 2 lira 20 kuruşa satıldığını dile getirdi. Kılıç, "Şu an piyasa oturmuş değil. Aybaşından itibaren piyasa daha rahat oturur. Hava şartlarından dolayı şu an biber tam oluşmadı. 15-20 gün sonra biber daha rahat satılır. Arz-talep meselesidir bu. 2 cins biber satılıyor şu anda. Acelesi olanlar hemen alıyor. Vatandaş senede 1 kere bu salçayı yaptığı için fiyatı ne olursa olsun alacak bunu. Alım güzel" dedi. Biber alan Zuhal Şimşek de, fiyatların her geçen gün arttığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "300 kilogram biber aldık. Salça yapacağız. 2 lira 20 kuruştan aldık. Daha düşüktü, fiyatlar yükseliyor şuanda hep. Yaylacılar geldikten sonra daha da yükselecek. Ondan sonra en son artık kışın düşerse düşer. Yağmurlarda yok salçalık biber için en uygun zaman bu zaman. Gayet güzel kuruyor. Salçalık biber 20 ile 25 gün arasında kuruyor."