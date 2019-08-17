Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Çaldıkları aracın aküsünü alıp su kanalına sürüklediler

Çaldıkları aracın aküsünü alıp su kanalına sürüklediler

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2019
Çaldıkları aracın aküsünü alıp su kanalına sürüklediler
Mersin'in Akdeniz ilçe sınırları içerisinde yer alan Bağlarbaşı Mahallesinde park halinde olan otomobil çalındı. İçerisinden aküsü sökülen araç sulama kanalına yuvarlandı. Alınan bilgiye göre, Serhat Ç.'ye ait olan 33 ACK 120 plakalı otomobil, gece saatlerinde park halinde olduğu noktadan çalındı. Sabah kalktığında otomobilinin çalındığını anlayan Serhat Ç., durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda araç, Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarından geçen ve DSİ'ye ait sulama kanalının içerisinde bulundu. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartılan aracın aküsünün çalındığı anlaşıldı. Jandarma ekipleri, olayı yapan şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çaldıkları aracın aküsünü alıp su kanalına sürüklediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN