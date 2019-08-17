Hedef süper lig

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Levent Eriş, çok coşkulu ve istekli oyuncu grubuna sahip olduklarını belirterek, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Adanaspor'da geçmişte iki dönem çalıştığını hatırlatan Eriş, "Burada olduğum için çok mutluyum. İlkinde çok başarılı bir süreç yaşadık. Play-off'un kapısından döndük. İkinci ayrılışım tamamen talihsiz bir hastalıktan ötürüydü. Buraya verdiğim emek, emeğimin karşılığında aldım şeyler beni hep mutlu etmiştir" dedi.



EKSİKLERi TAMAMLAMAK İÇİN VARIZ

Eriş, yeni sezon hazırlıklarına istekli şekilde başladıklarını anlatarak, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydetti. Son iki hazırlık maçında takımı beğendiğini ifade eden Eriş, "Hakikaten çok başarılı oyuncuların yer aldığı bir takım. Başarılı olabileceğine inandığım oyuncu grubu var. Hazırlık maçında başarılı bir performans ortaya koydu. Eksikler tabii ki olacaktır. Bizim de görevimiz bu eksiklikleri tamamlamak" diye konuştu.



3-4 TRANSFER DAHA YAPMAMIZ GEREK

Eriş, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, gerekli raporları yönetime sunduklarını ifade etti. Kadroyu kaliteli oyuncularla güçlendirmek istediklerini aktaran Eriş, "Takıma 3-4 transfer yapacağız. Stoper, orta saha ve forvete oyuncu arıyoruz. Futbolun en olmazsa olmaz bölgeleri. Temeli oluşturan bölgeler. Bizde çok kaliteli oyuncular var. Onları en iyi şekilde tamamlayacak oyuncular almayı planlıyoruz. Kadromuzu en iyi hale getirerek başarılı bir sezon yaşayacağımızı düşünüyorum. Takımıza layık olabilecek en iyi oyuncuları almak istiyoruz."