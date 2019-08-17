Kazakistan sanatçılarının sergisi açıldı

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Kazakistan'dan?9 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 41 eserden oluşan Kazakistan Sanatçıları Sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda yer alan serginin açılışına Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getirerek yaratıcılıkta özgürlük sağlayan eşsiz bir dünya sanatını bu coğrafyada birleştirdiğini söyledi. Şanlıdağ, 9 sanatçının hazırladığı 41 eserde Kazakistan kültürünün yanı sıra, soyut ve felsefik tarzda çalışmaların sanatseverlerle buluştuğunu dile getirdi. Bakan Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı sanatçılara teşekkür belgesi verildi. Sergi 30 Ağustos'a kadar hafta içi 08.00- 16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.