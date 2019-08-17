Kızkalesi’nde turizmci çifte bayram yaşadı

BUGÜN NELER OLDU

Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, özellikle yurt dışından gelen gurbetçilerle Mersin'li turizmcilerin yüzlerinin güldüğünü adeta bu bayramda çifte bayram yaşandığını söyledi. Kurban Bayramı nedeni ile bayramın 4'ncü günü de Mersin sahillerinin özellikle de Kızkalesi'nin tatilcilerin akınına uğradığını belirten Öztop, yaptığı açıklamada tatili fırsat bilen vatandaşlar, 324 kilometrelik geniş bir sahil bandına sahip olan kentte denizin tadını çıkardıklarını kaydetti. Özellikle yerli turistlerin tatil ve deniz tercihini Kızkalesi'nden yana kullandığını belirten Öztop, Erdemli ilçesinden Anamur'a kadar uzanan geniş sahil şeridindeki tatil bölgelerine akın eden vatandaşların bazıları denize girip serinleyerek tatilin tadını çıkarırken kimileri de deniz bisikletine bindi, kimileri de jet skiler ile spor yapmayı ihmal etmediklerini vurguladı.