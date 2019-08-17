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Otomobil kanala uçtu sözleşmeli er ile kız arkadaşı hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 17.8.2019
Otomobil kanala uçtu sözleşmeli er ile kız arkadaşı hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü havacı sözleşmeli er Ali Üstünel ile yanındaki kız arkadaşı Hanife Nur Canlıoğlu, yaşamını yitirdi. Kaza, önceki akşam, ilçeye bağlı Yukarıbozkuyu köyü ile Osmaniye'ye bağlı Koçyurdu köyü arasındaki yolda meydana geldi. Burnundan 17 Temmuz'da ameliyat olduktan sonra memleketine izne gelen sözleşmeli er Ali Üstünel yönetimindeki 80 LF 135 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, sulama kanalına devrildi. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracı suyun içinden vinçle çıkardı. Otomobilde sürücü Ali Üstünel ve yanında olduğu belirtilen kız arkadaşı Hanife Nur Canlıoğlu'na ulaşılamadı. Bölgede yapılan çalışmalar sonucu dün sabah Yalnızdut köyü yakınlarında, Üstünel'in cansız bedeni bulundu. Beraberindeki kız arkadaşı Canlıoğlu'nun cesedi ise Kozan ilçesinin Hacılar Mahallesi'ndeki kanalda bulunup çıkarıldı.
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Otomobil kanala uçtu sözleşmeli er ile kız arkadaşı hayatını kaybetti
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