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Piknikçilere uyarısı

Komutanlığı ekipleri, daha önceden belirlenmiş olan mesire ve ormanlık alanda piknik yapan vatandaşları ziyaret ederek uyardı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2019
Piknikçilere yangın uyarısı
Kahramanmaraş? İl Jandarma Komutanı J.Kıd.Albay Numan Öksüz'ün talimatıyla Jandarma timleri kent genelindeki piknik alanlarını dolaşarak vatandaşları yangına karşı uyarıyor. Komutan Öksüz'ün talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önceden belirlenmiş olan mesire ve ormanlık alanda piknik yapan vatandaşları ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı J.Kıd. Albay Numan Öksüz'' Ekiplerimiz ziyaret ettiği piknikçilere doğada yalnız olmadıklarını ve kendileri gibi canlıları düşünerek yangınlar konusunda dikkatli olmalarını istiyor. Yanan ormanlar ile sadece oksijenimiz değil, canlılarımız da ölüyor. Buna hiç birimiz hakkı yok. Kendi zevkimiz için piknik yaparken hayvanda olsa başka canlara kast etmeye inancımızda müsaade etmez. Denetimlerimiz yaz boyunca devam edecek'' dedi.
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Piknikçilere yangın uyarısı
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