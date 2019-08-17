Sahne Sanatları Fakültesi öğrenci alacak

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Tiyatro Bölümü, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal'ları özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yetenek sınavları 10-11 Eylül 2019 saat 10.00 da Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde (Tıp Fakültesi 4.kat) yapılacağı belirtildi. Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal'larına girmek isteyen adaylar aşağıdaki adreslere Özel Yetenek Sınavları için ön kayıt yaptırabilirler