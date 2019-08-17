Tahta arabalarla “Türkoğlu Rally”

BUGÜN NELER OLDU

ahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tahtadan yapılmış arabalarla "Türkoğlu Rally" adı altında yarış düzenlendi. Türkoğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarınca düzenlenen "2. Aş Günü" etkinliği kapsamında Esnaf Spor Kulübünün katkılarıyla "Turkoğlu Rally" isimli tahta araba yarışı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen yarışa, katılımcılar kendi yaptıkları 46 tahta arabayla katıldı.Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışta kazalar nedeniyle ufak yaralanmalar da oldu. Yarışı düzenleyen Cengiz Biber,dedi.