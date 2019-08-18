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makinesine düşen 2,5 yaşındaki Miraç öldü

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2019
Çiğ köfte makinesine düşen 2,5 yaşındaki Miraç öldü
NİĞDE'DE çiğ köfte yoğurma makinesine düşen 2,5 yaşındaki Coşkun Miraç Azak, hayatını kaybetti. Korkunç olay, merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Sokak'taki çiğ köfte imalathanesinde meydana geldi. Çiğ köfte yoğurma makinesinin çalıştığı sırada içerisine henüz bilinmeyen nedenle düşen Coşkun Miraç Azak, ağır yaralandı. Ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen minik Miraç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Çiğ köfte makinesine düşen 2,5 yaşındaki Miraç öldü
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