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Hasret ve Hüsne sokakta kalmayacak

İki çocuğun dramına Aile sessiz kalmadı ve onlara sahip çıktı

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2019
Hasret ve Hüsne sokakta kalmayacak

Adana'da anneleri tarafından terk edilen sonucu babaları ile sokakta yaşamak zorunda kalan 3 yaşındaki Hasret ile 5 yaşındaki Hüsne'nin dramını SABAH Güney'de yer almasının ardından Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aileye sahip çıktı. Aileye 'Sosyal ve Ekonomik Destek" kapsamında ekonomik yardımda bulunuldu.

VALİ DEMİRTAŞ TALİMAT VERDİ
Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatı üzerine harekete geçen Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 11 yıldır birlikte yaşadığı Gül Tok tarafından terk edilen ve Yüreğir otogarında kalan Erdal Aslan (29) ile iki çocuğuna ulaştı. Aileyle görüşen ekipler, çocuklarına bakabilmesi için Erdal Aslan'a ekonomik yardımda bulundu.

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