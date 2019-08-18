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’den özel harekat polisleri ’ye uğurlandı

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Osmaniye’den özel harekat polisleri Hakkari’ye uğurlandı
OSMANİYE'DEN Hakkari'ye sınır güvenliği için görevlendirilen özel harekat polisleri törenle uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda sınır güvenliğine destek sağlamak amacıyla iki grup halinde görev alacak 65 özel harekat polisini Hakkari'ye uğurlamak üzere İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Polis memurlarının aynı ruhla görev yerlerine gittiklerinden emin olduğunu belirten Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Güle güle gidin, güle güle gelin. Bizden bir isteğiniz varsa, ailelerinizle ilgili bir sıkıntı olursa her zaman yanıma gelebileceklerini biliyorsunuz. Orada da bir sıkıntı olursa her zaman burada olduğumuzu bilin. En ufak bir şeyde arkanızdayız" dedi.
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Osmaniye’den özel harekat polisleri Hakkari’ye uğurlandı
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