Şempanze Can ve akrabaları yeni yuvalarına kavuşuyor

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GAZİANTEPHayvanat Bahçesi'ndeki 8 şempanze, artık 5 dönümlük alana inşa edilen "Şempanze Adası"nda yaşayacak. Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da 2'nci, dünyada ise 4'üncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, şempanzelerin daha ferah bir ortama kavuşması için yaklaşık bir yıl önce 5 dönümlük alanda yapımına başlanan Şempanze Adası'nın inşaatında sona gelindi. Aralarında hayvanat bahçesinin maskotu olan "Can"ın da bulunduğu 8 şempanze, ay sonunda yeni yuvalarına kavuşacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Şempanze Adası'nın yapımı için yaklaşık bir yıl önce karar aldıklarını ve inşaatının sonuna geldiklerini söyledi. Özsöyler, Şempanze Adası'nın yazlık ve kışlık olarark iki bölümden oluştuğunu kaydetti. Celal Özsöyler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde doğan şempanze "Can"ın da ziyaretçilerin ilgisi çektiğini belirterek, "Şempanze Can, bahçemizin maskotu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de maskotu, kendisi de çok seviyor. Can burada dünyaya geldi, sezaryenle doğum yaptırdık. Annesi kendisine bakmayınca, bakıcı arkadaşlarla birlikte evimize götürerek ilgilendik " dedi.