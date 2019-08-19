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’nın güneşi, Şehir Hastanesi’ni aydınlatıyor

Giriş Tarihi: 19.8.2019
Adana’nın güneşi, Şehir Hastanesi’ni aydınlatıyor
FOSİL enerji kaynaklarının dünyada ciddi çevre sorunlarına yol açması, rezervlerin sınırsız olmaması ve fiyat istikrarsızlıkları gibi nedenlerden dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi her geçen gün önemini artırırken, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi de çatılarına kurduğu güneş panelleri ile güneşi enerjiye dönüştürüyor. Bünyesinde 5 hastane bulunan bin 550 yatak kapasiteli Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çevre dostu ve tasarruf sağlayan uygulamalarıyla da farkındalık oluşturuyor.
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Adana’nın güneşi, Şehir Hastanesi’ni aydınlatıyor
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