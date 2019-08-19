Akdeniz’i yaşanılır bir kent haline getireceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Güneş Mahallesi Pazar Sokağını, alt ve üst yapısıyla birlikte yeni ve modern bir görünüme kavuşturdu. Kaldırımlar ve pazara çıkan ara sokaklar da baştan sona yenilenerek hem pazarcıların hem de mahalle sakinlerinin yıllarca yaşadığı çileye son verildi.Mersin Pazarcılar Odası ve Güneş Mahallesi sakinleri, kendilerini yazın toz ve toprağın, kışın da su birikintilerinin içinde alışveriş yapmaktan kurtaran bu hizmet nedeniyle, bir teşekkür kahvaltısı düzenleyerek Başkan Gültak'ı davet ettiler. Başkan Gültak; "Akdeniz'i daha yaşanılır bir hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.Mersin Pazarcılar Odası yönetimine ve mahalle sakinlerine, düzenledikleri organizasyon nedeniyle teşekkür eden Başkan Mustafa Gültak, "Seçimlerin ardından, çok kısa vadede verdiğimiz sözü yerine getirerek, Güneş Mahallesi Pazar Sokağı iyileştirme çalışmalarını tamamladık. Güzel bir pazar sokağımız oldu. Artık burada göllenme oluşmayacak" diye konuştu.