Dikenlerin içinde sağlık deposu

BUGÜN NELER OLDU

MS hastalığında kullanılan Kapari, ilaç, kozmetik ve boya sanayinde de en önemli bitkilerden birisi olduğu ve Evliya Çelebi'nin 400 yıl önce Seyahatnamesinde 'Gebre' olarak geçen ve 'çok faydalı' bitki dediği Kapari bitkisi, Mersin'in sahil kenarlarında doğal ortamda yetişiyor. Ticari olarak henüz değerlendirilmeyen Kapari, dikenli olması nedeniyle bazı vatandaşlar tarafından şifalı bitki olarak bilinmesi nedeniyle toplanarak turşusu yapılıyor. Sahil yolu üzerinde orta refüjlerde ve makilik yerlerde kendiliğinden yetişen bitki kapari, içinde barındırdığı yoğun aromatik maddeler nedeniyle hoş, kendine özgü kokusu ve tadı olan bir bitki. Salatalarda, et, balık yemeklerinde, çorbalarda sıklıkla kullanılır. Kapari bitkisini toplamaya gelen Havva Tuğrul kapari bitkisini çok sevdiğini belirterek dikenlerinin batmasına rağmen kapariden vazgeçemediklerini söyledi. Tugrul, Kapari bitkisinin sağlık deposu olduğunu her yemeklerinin yanına salata olarak kullandığını söyledi. Kapari bitkisinin her yerde yetişmesine rağmen temiz yerlerden toplamaya çalıştığını bu yüzdende Boğsak mevkii yol üzerinde buldukları temiz kapari bitkisini topladıklarını söyledi.