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Kazanmak güzel

Teknik Direktörü Özat, açılış maçlarının hep zor olduğunu belirtip, “’i yenerek lige galibiyetle başlamak güzel. Maç maç daha iyi olacağımızı düşünüyorum” dedi

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019
Kazanmak güzel
TFF 1. Lig'in ilk haftasında Balıkesirspor'u 2-0 yenen Adana Demirspor'da yüzler gülüyor. Teknik direktör Ümit Özat, genel olarak oyundan memnun olduğunu ifade edip, maç maç daha iyi olacaklarını ve sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı istediklerini söyledi. Ara vermeden Boluspor karşılaşması için hazırlıklara başlayacaklarının altını çizen Özat karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

MİLLİ TAKIM ARASI ÖNEMLİ
"İlk yarı kenar ortalarımız vardı. Kaleye indik ama son vuruşlarda etkili olmadık. Açıkçası ön tarafta tutuktuk. Ama ikinci yarı çift santrafora döndük. Ben takımımın, böyle bir rakibe karşı 1-0'dan sonra farkı açmasını beklerdim. Milli takım arasına kadar az kayıpla geçersek, yapacağımız yüklemeyle iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Her şeye rağmen yeni sezona kazanarak başlamak güzel. Umarım böyle de devam eder."
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