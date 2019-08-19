Kazanmak güzel

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Balıkesirspor'u 2-0 yenen
Adana Demirspor'da yüzler
gülüyor. Teknik direktör Ümit Özat, genel
olarak oyundan memnun olduğunu ifade edip,
maç maç daha iyi olacaklarını ve sezon sonunda
mutlu sona ulaşmayı istediklerini söyledi.
Ara vermeden Boluspor karşılaşması için hazırlıklara başlayacaklarının altını çizen
Özat karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:
MİLLİ TAKIM ARASI ÖNEMLİ
"İlk yarı kenar ortalarımız vardı. Kaleye indik ama son vuruşlarda etkili olmadık. Açıkçası ön tarafta tutuktuk. Ama ikinci yarı çift santrafora döndük. Ben takımımın, böyle bir rakibe karşı 1-0'dan sonra farkı açmasını beklerdim.
Milli takım arasına kadar az kayıpla geçersek, yapacağımız yüklemeyle iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Her şeye rağmen yeni sezona kazanarak başlamak güzel. Umarım böyle de devam eder."