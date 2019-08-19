Kazanmak güzel

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in ilk haftasında BAdana Demirspor'da yüzlergülüyor. Teknik direktör Ümit Özat, genelolarak oyundan memnun olduğunu ifade edip,maç maç daha iyi olacaklarını ve sezon sonundamutlu sona ulaşmayı istediklerini söyledi.Ara vermedenÖzat karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:"İlk yarı kenar ortalarımız vardı. Kaleye indik ama son vuruşlarda etkili olmadık. Açıkçası ön tarafta tutuktuk. Ama ikinci yarı çift santrafora döndük.Milli takım arasına kadar az kayıpla geçersek, yapacağımız yüklemeyle iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum.