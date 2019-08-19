Pakistan’dan Şahin’e büyük nişan

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah (Sitara-i Quaid-i Azam) Devlet Nışanı'na layık görüldü. Pakistan devlet nışanı Pakistan'a ve Pakistan ilişkilerine değer katan siyasetçi, sanatçı, sporcu, bilimadamı ve işadamları içinden seçilen adaylara Pakistan devleti tarafından takdim ediliyor. Lisans ve yüksek lisansını Pakistan Karaçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlayan Ali Şahin, Türkiye'ye döndükten sonra Pakistan'ı merkez alan Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, GASAM'ı kurdu ve ulusal medyada Pakistan analizleri yaptı. AB Bakan Yardımcılığı döneminde Ali Şahin, Paşeverli bir anne olan Manra Bibi'nin kendisine yazdığı bir mektup üzerine; Bulgaristan sınırında donarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki oğlu Salman Khan'ın cansız bedenini kendisine kavuşturdu. Pakistan kamuoyunda büyük ilgi uyandıran acılı anne Manra Bibi'nin Ali Şahin'e yazdığı mektup ve oğlu Selman Khan'ın Avrupa sınırlarında son bulan hazin hikayesi Pakistan - Türkiye bağlarını daha da güçlendiren bir dram oldu. İki ülke ilişkilerine önemli katkılar sağlayan Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Türkiye- Pakistan Parlamentolararası Dostluk Gurubu başkanlığını da yürütüyor.