Başkan karalar’dan kişiye özel asfalt

31 Mart seçimlerinden sonra koltuğa oturur oturmaz geçmiş dönem borçlarını her ortamda gündeme getiren ve para olmadığı için hizmet yapamadığını iddia eden Adana'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Bakanı Zeydan Karalar, CHP'li Büyükşehir Belediyesinin Meclis Üyesi Sedat Gül'ün Karataş ilçesinde yaptırdığı sitenin sokaklarına asfalt kıyağı çekti. CHP'li Karalar'ın, müteahhit Gül'ün yaptırdığı sitelerin sokaklarına iş makinelerini seferber edip gecegündüz asfalt döktürrmesi ise Karataşlıların da büyük tepkisine neden oldu.

KARATAŞLILAR İSYAN ETTİ

Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkanlarının bozuk yollarına yama bile yapılmadığını gündeme getirmesine rağmen CHP'li Karalar tarafından "Belediyenin yapacak maddi gücü yok" diyerek erteleniyordu. Ancak Karalar'ın önceki gün CHP'li meclis üyesi Sedat Gül'ün Yeni Mahalle Çamlık Yolu'nda yaptırdığı sitelerin sokaklarına asfalt döktürmesi, bugüne kadar köstebek yuvasını andıran ilçelerinin yollarının yapılmaması Karataşlıları isyan ettirdi. Cumhur İttifakı'nın hem Adana hem de Karataş Belediyesi Meclis Üyesi Lütfi Ceyhan, "İlçenin yolları adeta delik-deşik. Bir yama bile yapmıyorlar. Büyükşehir belediyesi yol müdürlüğünü defalarca aramamıza rağmen bir gram asfalt dökülmedi. Ancak CHP'li meclis üyesi Sedat Gül'ün binalarının bulunduğu Yeni Mahalle'deki sitelerinin 43, 44, 45 ve 46 nolu sokaklarına gece-gündüz asfalt dökülüyor. Buraların sorumluluğu ilçe belediyesine ait olmasına rağmen başkan Karalar, kişiye özel asfalt hizmeti veriyor" diye konuştu.

"KAYBETTİLER, İNTİKAM BESLİYORLAR

Meclis Üyesi Sedat Gül'ün yaptırdığı binaların sokaklarına asfalt dökülmesi Karataşlıların da büyük tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, "Yıllardır solun kalesi olan Karataş'ı kaptırdıkları için Zeydan Karalar, buraya intikam besliyor. Belediyenin parası olmadığı için hizmet yapamadığını söylüyor ve bir de işçi çıkarıyor. Peki, CHP'li meclis üyesine neden kıyak geçiyorsun? Neden özel asfalt döküyorsun? Bir de sosyal belediyecilikten bahsediyorsunuz. Bu mu sizin sosyal belediyecilik anlayışınız" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bu arada CHP Meclis Üyesi Sedat Gül sosyal medya hesabında, "Karataş Çamlık Yolu'nda 14 yıl önce yapımına Halit Gül ile başladığımız Çamlık Apt yolunda asfalt çalışmaları başladı. Telekom çalışmalarından sonra asfalt çalışmaları Bahçe Yolu Adalı Bebeliye kadar devam edecek. Bizim için vatan görevidir" paylaşımı dikkat çekti.