İlayda Güner Çukurova’da

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Mersın'ı Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde (TKBSL) temsil eden Çukurova Basketbol, İlayda Güner ile anlaştı. 2019-2020 sezonunda FIBA Avrupa Ligi ve TKBSL'de mücadele edecek olan Mersin ekibi, geçen sezonu İstanbul Üniversitesi'nde geçiren 20 yaşındaki pivot İlayda Güner'i 5 yıllığına kadrosuna kattı.birkaç gün içerisinde kente gelerek yeni takımı ile çalışmalara başlayacak.