Minikler yazın keyfini kampta çıkardılar

BUGÜN NELER OLDU

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Yaz Kampı Kampanyasını bu yıl da 50 Çocuk Kulübü üyesi ile Adana Dans Akademisi'nde gerçekleştirdi. 5-10 Ağustos 2019 tarihleri arasında sponsor markalı ürünlerden tutarda en fazla alışveriş yapan 6-15 yaş aralığındaki çocuk kulübü üyeleri, Adana Dans Akademisi'nde birçok sportif ve kültürel aktiviteyle keyifli zaman geçirdi. Adana Dans Akademisi'nde çocuklar 5 gün boyunca yüzme, basketbol, voleybol, futbol, jimnastik, dans, satranç gibi aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi. Minik müşterilere kamp boyunca sabah kahvaltısı, öğle-ikindi yemeği ve meyve ikramı yapıldı. Etkinliğe katılan öğrencilere yaz kampı anısına madalya ve çevre dostu çanta içerisinde sürpriz hediyeler armağan edildi.