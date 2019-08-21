14. Yayla Yörük Şenliği coşku içinde geçti

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MERSİN'İN Silifke ilçesinde İmamuşaklılar Toplumsal Yardımlaşma Dayanışma Ve Kültür Derneğinin düzenlediği 14. Yayla Yörük Şenliği Kırtıl Dağı'nda gerçekleştirildi. Kur'an'ı Kerim ve mevlit okunmasıyla başlanan şenlik, ok atışlarıyla açıldı. İmamuşaklılar Toplumsal Yardımlaşma Dayanışma Ve Kültür Derneği'nin Başkanı Helim Yapalak geleneksel hale getirdikleri şenliklerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok ise " Silifkeli olarak birlik ve beraberliğe en güzel örnekleri sergilemeye ve yaşatmaya hep beraber devam ediyoruz. İmamuşaklılar Derneği tarafından 14'üncüsü düzenlenen şenliklerde birarada bulunmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Festivaller, şenlikler, eğlenceler ve geçmişten gelen ne varsa imkânlarımız ölçüsünde yaşatmaya bu geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmaya birlikte devam ediyoruz" dedi. Çeşitli yarışmaların düzenlediği etkinlikte dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Silifke Folklor ekibi ve yerel sanatçılar Mehmet Parlak ve gurubu, Remzi Kır, Mustafa Divle ve Turgay Çalışkan sahne aldı. Şenliğe katılanlar unutulmaz bir gün geçirmenin tadını yaşarken, şenlik sonunda seneye buluşmak üzere diyerek vedalaştılar.