Avukat denizde boğuldu

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Mersin'inBozyazı ilçesinde denize giren 70 yaşındaki avukat Mehmet Haşim Mısır boğularak hayatını kaybetti. Ailesi ile birlikte Gaziantep'ten tatil için Bozyazı ilçesinde yazlığına gelen Mehmet Haşim Mısır, serinlemek için girdiği denizde yüzmeye başladı. Kıyıdan yaklaşık 100 metre uzaklaşan Mısır, suda batıp çıkmaya başladı. Çevredekilerin fark etmesi sonucu vatandaşlar tarafından kumsala çıkarıldı. Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Haşim Mısır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mısır'ın ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.