Bu mahalle kapsama alanı dışında

Suriye sınırına 10 kilometre uzaklıktaki Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Yanıkpınar Mahallesi, teknoloji çağında, kapsama alanı dışında kalmanın üzüntüsünü yaşıyor. Belli noktalar hariç şebeke olmadığından cep telefonlarının çalışmadığı mahallede internette yok. 150 haneli 300 nüfuslü mahallede özellikle çocukları il dışında çalışan aileler bu durumdan çok dertli. Oğulları asker olan, ya da il dışında çalışan aileler mahallede cep telefonu şebeke olmadığı için çocuklarını istedikleri anda telefonla arayıp hasret gideremiyor. Aramak içinde ya mahalledeki caminin minaresine çıkıyor, ya da evlerinin çatılarına. Belli noktalar haricinde telefonların şebeke sorunu yaşadığı mahallede, köylüler imza kampanyası düzenlemekte dahil seslerini duyurmak için çalmadık kapı bırakmamışlar. Ancak seslerini duyan olmamış. Yetkililere seslerini duyurabilmek için imza kampanyası dahil her yolu denediklerini belirten muhtar Muhammet Ödemiş, "Mahallemizde cep telefonu çekmediği için dışarıdaki gençlerimizle haberleşemiyoruz. Cep telefonu belli noktalar hariç çalışmıyor. İnternetimiz yok. Sınıra 10 kilometre uzaklıktayız. Gerekli yerlere müracaatlarımızı ettik. İmza kampanyası düzenledik. Bir netice alamadık. Mahallemize verici istiyoruz. İnternetimiz olsun istiyoruz" dedi.



ASKER OĞLUNA ULAŞAMIYOR

Özellikle vatani görevini yapan çocuklarına ulaşamadıklarını kaydeden aileler, "Köyümüzde şebeke sorunu var. Vatani görevlerini yapan çocuklarımızla istediğimiz zaman görüşemiyoruz. Onlar arıyor bize ulaşamıyorlar. Görüşme yapmak için yüksek bir yere çıkıyoruz. Bu caminin minaresi olur, yüksek bir tepe olur. Oralara çıktığımız zaman görüşme yapabiliyoruz. Buda bizim için büyük bir sıkıntı. Devlet büyüklerimizden bunun çözümünü istiyoruz. Bunu çözerlerse çok memnun oluruz" diye konuştular