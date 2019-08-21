Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Damatlık elbise yerine özel harekat kıyafeti giydi

yerine özel harekat kıyafeti giydi

Giriş Tarihi: 21.8.2019
Damatlık elbise yerine özel harekat kıyafeti giydi
ADANA'NIN Pozantı ilçesinde özel harekat polisi Uğur Ünal, düğününe damatlık elbise yerine özel harekat polisi kıyafetiyle katıldı. Pozantı Atatürk Kültür Merkezinde yapılan düğünde salona Tuğba ve Uğur Ünal çifti el ele birlikte girdiler. Ünal'ın damatlık elbisesi yerine özel harekat kıyafetiyle salona girdiğini gören davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özel Harekat Marşının çaldığı sırada damat Uğur Ünal önce Türk bayrağını üç defa öptü. Özel harekat polisi Uğur Ünal, "Mesleğimi çok sevdiğim için eşimle kıyafet konusunda böyle bir karar aldık. Davetlilerin de tepkisi olumlu olunca bizler de mutlu olduk. Allah herkese böyle mutluluklar nasip etsin" dedi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Damatlık elbise yerine özel harekat kıyafeti giydi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN