Dış kulak yolu iltihabı tatilinizi kabusa çevirmesin

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş Boyun ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Remzi Tınazlı, özellikle havaların sıcak ve rutubetin fazla olduğu bölgelerde sık görülen dış kulak iltihabının, hastalarda şiddetli ağrı, dış kulak yolu daralmasına bağlı olarak işitmede azalma, kulak akıntısı ve bazen de ateş ile kendini gösterdiğini söyledi. Özellikle hijyeni iyi olmayan havuz ve deniz suları ile temas durumunda, bakterilerin bazen de mantarların kulak yolunda iltihabata neden olabileceğini vurgulayan Dr. Tınazlı, erken dönemde tedavi edilmeyen dış kulak yolu iltihabında, enfeksiyonun, vücudun diğer bölgelerine yayılabileceğini söyledi. Dış kulak iltihaplarında doktora danışmadan asla antibiyotik içeren veya uygun olmayan ilaçlar kullanılmaması gerekteğine dikkat çeken Uzm. Dr. Remzi Tınazlı, "Kulakta ağrı duyulması durumunda en kısa sürede doktora başvurulmalıdır. Ayrıca dış kulak yolu iltihabı, bitkisel veya uygun olmayan ürünlerle tedavi edilmeye çalışılmamalıdır. Bu ürünlerin kullanımının dış kulak yolu iltihabını tedavi etmek yerine, daha kötüye gitmesine neden olabilmektedir" diye konuştu.