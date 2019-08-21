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’ne yeni sosyal donatı alanları

Giriş Tarihi: 21.8.2019
Mavikent Mahallesi’ne yeni sosyal donatı alanları
GAZİANTEP Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi'ne yapılan sosyal donatı alanlarının inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Mavikent Mahallemiz bizim dönemimizde kurduğumuz ve her şeyi ile yakından ilgilendiğimiz bir mahallemiz. Okulları, konutları, camisi, çarşısı, kapalı pazaryeri ve sanayi sitesiyle modern bir yaşam alanı. Şimdi de düğün salonu, sağlık ocağı, sağlık merkezi, 112 acil merkezi, ticari alanlar ve altında da kapalı otopark olmak üzere yeni bir sosyal donatı alanı yapıyoruz. İnşaat çalışmalarımız son aşamaya geldi. İnşallah çok yakın bir zamanda tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.
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Mavikent Mahallesi’ne yeni sosyal donatı alanları
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