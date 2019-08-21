Yarım asırlık matbaa ustası

BUGÜN NELER OLDU

MERSİN'İN Silifke ilçesinde, 45 yıldır matbaacılık yapan usta Ahmet Küçük (69), mesleğinin sürekli geliştiğini; ancak son zamanlarda değerini yitirdiğini söyledi. Küçük, "Gençlere tavsiyem; makinelere karşı hevesli olanlar, matbaacılığı öğrensinler ve yapsınlar. Dünyanın neresine giderseniz gidin; matbaa teknolojisi var. Bu işi öğrenen dünyanın her yerinde kendine iş bulur, ekmeğini kazanır" dedi. 1973 yılında matbaada çalışan arkadaşını ziyarete gidince hayatının mesleğini bulduğunu anlatan Küçük, "makine ve baskıyı gördükten sonra matbaacı olmaya karar verdim. 2 yıl askeriye matbaasında çalıştıktan sonra bitiminde soluğu tekrar matbaada aldım. O dönemde de değişik makinelerle çalıştım. 1980 yılında teknolojinin değişmeye başladı. Türkiye'ye 2 renkli makineler gelmeye başladı. Ben de bu makineleri öğrenmek için sürekli yer değiştirdim. Sonuçta onların da ustası oldum" diye konuştu. Yaşına rağmen kendisini yenilemek ve öğrenmek için her gün çaba harcadığını vurgulayan Ahmet Küçük, "Küçük yaştan itibaren makine arızalarını gidererek tamir işini de öğrendim. 15 yıl önce emekli oldum. O günden beri sadece tamir işleri yapıyorum. Bu işten kopamıyorum. Merakım da bitmedi. Yeni bir makine gelince hemen görmeye, öğrenmeye gidiyorum. Dünyanın neresine giderseniz gidin; matbaa teknolojisi var" şeklinde konuştu.