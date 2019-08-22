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Karma resim sergisini Bakan açacak

Giriş Tarihi: 22.8.2019
Karma resim sergisini Bakan Çavuşoğlu açacak
Kazakistanlı 5 ressamın 35 Eserinden oluşan Kazakistan sanatçıları Sergisi ile Türkmenistanlı ressam Yagshymyrat Kerimov'un 12 eserinden oluşan kişisel resim sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından bugün saat 09.00'da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda açılacak. Kazakistan sanatçıları sergisinde, tarihsel, anıtsal ve dekoratif gerçeklik tarzındaki eserler, Yagshymyrat Kerimov'un kişisel resim sergisinde ise gerçeklik tarzında çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
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Karma resim sergisini Bakan Çavuşoğlu açacak
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