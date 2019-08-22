Rassol’dan müjde var

Adana Demirspor'un başarılı savunma oyuncusu Joher Khadim Rassol, yaşadığı sakatlığın ardından takıma geri döndü. Bolu'daki hazırlık kampında sakatlanan ve bir süredir tedavi gören Senegalli savunmacının, takıma geri döndüğü bildirildi. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan ve hafta başından bu yana takımla birlikte çalışmalara başlayan 23 yaşındaki genç futbolcunun, arkadaşlarıyla arasındaki farkı kapatmak için de ekstra çalıştığı öğrenildi. Rassoul'un, bir an önce istenilen seviyeye gelip, formasına da kavuşmak istediği, bunun için de idmanlarda sıkı çalıştığı görüldü. Öte yandan başkan Murat Sancak, geçtiğimiz yıl Evkur Yeni Malatyaspor'dan kiralanan Berk Yıldız konusuna açılık getirdi.



BERK YILDIZ'IN KARARINI BEKLEYEMEZDİK

SOSYAL medya hesabından açıklamalarda bulunan Sancak, "Berk'in bir yıllık daha kiralık sözleşmesi olmasına rağmen, kulübü bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edip, futbolcusunu geri çağırdı. Kendi kamplarından sonra değerlendireceklerini söylediler. Adana Demirspor, birilerinin kampı bitsin, ister verir ister vermez anlayışıyla bekleyecek bir kulüp değildir. Evet Berk, kendisini bizde buldu ve bizimle özdeşleşti. Ancak kendisini bekleyemezdik ve o bölgeye de transferimizi yaptık. Berk, eğer ki kendi kulübünü ikna eder ve bizim istediğimiz şartlarda gelirse ona kapımız her zaman açık" ifadelerini kullandı.



YARINKİ KARŞILAŞMA İÇİN BOLU'YA GİTTİLER

BU arada mavi-lacivertliler yarın Boluspor ile yapacakları ligin ikinci maçı için bu kentte gitti. Teknik direktör Ümit Özat, "İlk hafta evimizde Balıkesirsop'u 2-0 yenerek lige galibiyet ile başladık. Şimdi önümüzde zorlu Boluspor karşılaşması var. Futbolcularım maçın önemini çok iyi biliyor. Buradan üç puanla döneceğimize inanıyorum" dedi