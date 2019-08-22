Silifke belediyespor yeni sezonu bekliyor

MERSİN Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Silifke Belediyespor, lige sıkı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Silifke Şehir Stadyumunda ve Silifke Belediyesi Ünal Ünüvar Tesislerde günde çift idmanla çalışmalarına devam takımda futbolcuların hırslı mücadelesi dikkat çekiyor. Eylül ayında başlayacak sezonun ilk maçında kendi sahalarında Tarsus Belediyespor ile karşılaşacaklarını belirten takımın teknik patronu Muzaffer Tozlu, "Sezon öncesi iyi çalıştık. Hala da çalışmaya devam ediyoruz. İlk iki maçımızı sahamızda oynayacağız ve parolamız iki maçta da sahadan galibiyetle ayrılmak. Yönetim ve teknik heyet olarak şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz"
diye konuştu.