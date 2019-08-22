Silifke belediyespor yeni sezonu bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

MERSİN Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Silifke Belediyespor, lige sıkı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Silifke Şehir Stadyumunda ve Silifke Belediyesi Ünal Ünüvar Tesislerde günde çift idmanla çalışmalarına devam takımda futbolcuların hırslı mücadelesi dikkat çekiyor. Eylül ayında başlayacak sezonun ilk maçında kendi sahalarında Tarsus Belediyespor ile karşılaşacaklarını belirten takımın teknik patronu Muzaffer Tozlu,diye konuştu.