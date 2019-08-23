Antep fıstığında hedef büyük

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar, önceden daha çok çerez olarak tüketilen Antep fıstığının artık bir sanayi ürünü olduğunu söyledi. Şu an sadece 10 büyük firmanın aylık Antep fıstığı tüketiminin bin ton civarında olduğunu anlatan Uçar, "Yani Antep fıstığı artık sanayicinin de vazgeçilmezi. Dolayısıyla tüketim önceye göre çok fazla" dedi. Uçar, Antep fıstığında geleceğin oldukça iyi göründüğünü ve geçen yıl 220 bin ton rekolte elde edildiğini ifade ederek, "Antep fıstığında ağaç sayısı tahmin edilemeyecek kadar artıyor. Yaklaşık 10 yıl sonra 400 bin ton Antep fıstığı rekoltesi elde edebiliriz. Yani şimdikinin 2 katına ulaşabiliriz. Üretici, Antep fıstığına ilgisini artırıyor çünkü Antep fıstığı çoğu tarım ürününe göre çok fazla getiri sağlayan bir ürün olarak dikkati çekiyor" dedi. Antep fıstığının geleceği adına da bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret eden Uçar, "Antep fıstığına dolaylı destek değil de tıpkı fındıkta olduğu gibi doğrudan ürün desteği verilmesi gerekiyor. Ürünün kilogramı başına belirli bir ücretin verilmesini sağlamalıyız. Böylelikle kayıt dışılık da önlenmiş olur. Mahsul ürün alımını da artırmış oluruz. Dünya standartlarında ağaç başına 11-12 kilo ürün alınırken bizdeki ortalama 5-6 kilogram görünüyor. Teşvik düzenlemesiyle bazı sorunları aşabileceğimize inanıyoruz" dedi.