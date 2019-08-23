Bereketli yağışlar üzüm üreticisinin yüzünü güldürdü

BUGÜN NELER OLDU

tarım alanlarına sahip Hatay'daki üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 97'sinin yapıldığı Hassa ilçesinde bereketli yağışlar üzümün kalitesini artırdı. Dört yanı üzüm bağlarıyla dolu Hassa'da bu sezon hasat dönemi başladı. Sabahları bağlara giden işçiler, akşam saatlerine kadar yakıcı güneş altında topladıkları ürünleri sandıklara dolduruyor. Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, geçmişten bu yana ilçenin yörede "üzüm cenneti" olarak anıldığını söyledi. İlçede 8 farklı üzüm çeşidi yetiştirildiğini anlatan Şahiner, "Üzümlerimiz Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi yurt dışında da alıcı bulmakta. Bu yıl üzümün kalitesi çok güzel., Özellikle üzüm besleme sezonundaki yağışların düzenli olması, aynı şekilde kış aylarında da yağışların bol olması üzümleri fevkalade etkiledi. Üreticilerin geçen yıl hastalıktan dolmayı mağdur olduğunu vurgulayan Şahpinre, "Üreticilerimiz geçen kaybını bu yıl telafi etmiş olacaklar. Üzümün şu an kiliso Kilogramı 1,5-2 lira arası değişiyor. Fiyatlar da geçen yıla göre güzel. Yaklaşık 50 bin dekardan 100 bin ton civarında rekolte bekleniyor" dedi.