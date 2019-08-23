Kuzey Şehir’de kura sevinci

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep?Organize Sanayi Bölgesi'nde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılan Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi 5'inci etabında yer alan 2 bin 359 konut kura çekilişiyle sahiplerini buldu. Türkiye'nin en büyük konut projesi olan 50 bin konutlu, 250 bin kişinin yaşayacağı yeni bir şehir inşa edilen projesine başvuran binlerce vatandaş kura çekimine katıldı. Projenin 5. etabındaki 2 bin 359 konut için 6 bin 177 başvuru yapıldı. Yoğun talep nedeniyle yapılan kura çekilişinde ev sahibi olanlar, adeta mutluluğun resmini çizdi, sevinçten yerinde duramadı, gözyaşlarına hakim olamadı. Talat Özkarslı Spor Salonu'nda düzenlenen çekiliş töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, "150 bin çalışanıyla organize sanayi bölgesinin, yerleşimle arasındaki 2 saatlik yolu azaltmak, hem de daha verimli çalışmalarını sağlamak maksadıyla Kuzey Şehir projesi düşünülmüş ve TOKİ işbirliğiyle bu proje hayata geçirildi" dedi. TOKİ Proje Koordinatörü Hasan Hüseyin Çelik ise, "Daha önce 4 etabı bitirdik Gaziantep'te 50 bin konutluk projemizi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapıyoruz. İzdiham olmaması için 2 gün kura çekimi yapacağız. TOKİ olarak bugüne kadar Gaziantep'te 21 bin 300 adet konut yaptık. Ayrıca 33 bin kişilik stadyum, 16 cami, bir hastane, 2 kamu hizmet binası, 13 ilköğretim okulu, 5 lise, 3 sağlık ocağı da yaptık" diye konuştu.