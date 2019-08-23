Melih Abi: Yol bozuk her yer çöp dolu

Seyhan, Şakirpaşa Ova Mahallesi 44160 sokak. Buradaki işyerleri sakinlerinin ortak ricası. Yol bozuk daha da önemlisi ortalık çöp içerisinde. Bu yolu esnafı rahatsız etmek için yapmıyorlar herhalde. Yolun asfaltlanması şart. Magandaların çöp dökmesi belki böyle önlenir. Bilmem anlatabildim mi? Hadi bakalım, Büyükşehir... Ya da Seyhan fark etmez. Millete hizmet götürün, hizmet! Esnafta, yolu kullananlar da rahatlasın.



TARSUS'TA YOLLARDA NEDEN KASİS VAR?

Tarsus'tan yazan bir okurumuz yollardaki hız kesicilerle ilgili düşüncesini aktardı. Tuncay Beyceoğlu, "Yurt dışından misafirim geldi Tarsus'a. Araçla dolaşırken misafirim sordu. "Abi niye her yerde kasis var!" "Hızlı geçişler kontrollü olsun diye" diye cevapladım sorusunu. Misafirim güldü. "Abi zaten her yer köstebek yuvası gibi. Aracın hızlı gitmesi gibi bir şansımız var mı?" dedi. Yollarda niye kasis var? Olmaması lazım. Maganda sürücüler yüzünden yollar kasisle doldu. Ayrıca çoğu da bozuk! Tarsus Belediye başkanına duyrulur!