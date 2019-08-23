‘Sarı altın’a buruk hasat

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TÜRKİYE'NİN6 milyon tona yaklaşan mısır üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini karşılayan Adana'da 'sarı altın' olarak adlandırılan mısırın hasadı başladı. Kentte Ocak ile Nisan ayları arasında yağan aşırı yağmur nedeniyle mısırda rekoltenin düşük olması bekleniyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Rekolte bu yıl biraz düşük. Bir tarladan geçen yıl bin 500 kilogram rekolte alınırken, bu yıl bin 300 kilogram ancak ürün alınabilmekte. Yağıştan dolayı geç ürün ekildiğinden verimde düşüklük var. Bu yıl bazı yerlerde yüzde 20 rekolte düşüklüğü var" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığının mısır fiyatlarını geçmiş yıllara göre erken açıkladıklarını hatırlatan Doğan, bin 150 lira olarak belirlenen fiyattan memnun olduklarını kaydetti. Doğan, "Bu yıl fiyatlar geçen yıla oranlar yüzde 21 oranında arttırıldı. Destek ise ton başına 60 lira oldu. Çiftçinin eline geçen para ton başına bin 210 lira. Bu parada ne az ne çok. Çiftçiyi sevindirdi. Çiftçimiz ürününü gönül rahatlığıyla lisanslı depolara dökebilir. Ürünleri tamamen devlet güvencesi altındadır" diye konuştu.