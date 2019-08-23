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Şimşek bolu önünde üç puan arayacak

1. Lig’de ’u yenen Demirspor, bugün ilk hafta ’a boyun eğen karşısına çıkıyor. Saat 20.00’deki karşılaşma için , “Ligde kolay maç yok” dedi

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019
Şimşek bolu önünde üç puan arayacak

Ligin ikinci haftasında bugün deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da hedef üç puan… Takımın teknik patronu Ümit Özat, "Ligde her maç zor geçecek. Futbolcularıma güveniyorum ve sahadan üç puanla ayrılacağımıza inanıyorum" dedi. Saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmayı hakem Ramazan Keleş yönetecek.

İLK 8 TAKIM KOPACAKTIR
Ligde hiçbir maçın kolay olmayacağını belirten mavilacivertlilerin patronu Ümit Özat, sadece kendilerinin değil, diğer takımların da hazır hale gelmesinin zaman alacağının altını çizerek, "Ancak buna rağmen ilk 8 ile sonraki takımlar arasındaki fark açılacak ve bir dengenin olacağını da sanmıyorum. İşlerin rayına oturması zaman alacak. Bu sadece bizim için değil, diğer tüm takımlar için de geçerli. Milli maç arasında yapılacak son yüklemeler, her takımın gerçek kimliğini ortaya koyacak" ifadesini kullandı.


KAYMAKLI KADAYIF OLUR!
Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda da bulunan Özat, özellikle Süleyman Koç'un sakatlığı sonrasında bu bölgeye transferin şart olduğunu belirtti.. Rassoul'dan sonra Anthony Stokes'in takıma katılmasıyla daha da güçleneceklerini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 1-2 transfer de yapabilirsek kaymaklı kadayıf olur, burada kulübün şartları önemli. Transferde son kararı başkan ve yönetim verir" diye konuştu.

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Şimşek bolu önünde üç puan arayacak
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