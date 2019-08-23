Sünnet olan dördüzlere sürpriz kutlama

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Hastanesinde sünnet olan dördüz kardeşler için sürpriz kutlama düzenlendi. Kilis'te yaşayan Çamoğlu ailesi, 2,5 yaşındaki dördüz çocukları Mehmet, Miraç, Ömer ve Selim'i sünnet ettirmek için Kilis Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada hekimler tarafından gerekli kontrolleri yapılan dördüz kardeşler, aynı gün sünnet edildi. Hastane yönetimi ve Sağlık-Sen Kilis Şubesi tarafından organize edilen programda Çamoğlu kardeşler için kutlama yapılarak pasta kesildi. Sağlık çalışanlarının yakından ilgilendiği dördüz kardeşlere Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut tarafından da çeyrek altın hediye edildi. Baba Ahmet Çamoğlu, yaptığı açıklamada, düzenlenen sürpriz program karşısında şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını söyledi.