Yargıtay kararı bozdu cezası üç kata çıktı

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Erzurum'da 7 yıl önce üzerine kuma getirdiği eşi Netice Barçın'ın (28) intihar etmesinin ardından yargılandığı davada verilen ceza Yargıtay tarafından az bulunup, bozulunca 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kamil Barçın, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saklandığı odunlukta yakalandı. Kurulan özel ekip tarafından yaklaşık 1 yıl izi sürüldükten sonra yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan Barçın, cezaevine konuldu. Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde 3 Haziran 2012 tarihinde yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Netice Barçın, oturdukları apartmanın 4'üncü katından atlayarak, intihar etti. Genç kadının babası Necati Kayık, kızının ölümünden damadı Kamil Barçın ile kuma olarak eve getirdiği Esengül Nikbay'ı sorumlu tutarak, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan soruşturma sonunda Kamil Barçın 'kişiyi yoksun bırakma ve eziyet', olaydan sonra memleketi Adana'ya dönen kuma Esengül Nikbay da 'basit kasten yaralama' suçlarından yargılandı. 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2014 tarihindeki karar duruşmasında Barçın, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan yasal unsurlar oluşmadığı gerekçesiyle beraat ederken, 'eziyet' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Esengül Nikbay ise beraat etti. Netice Barçın'ın ailesinin avukatı ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi'nde incelendi. Daire, Barçın'a verilen cezayı az bulup, bozdu. Yeniden yapılan yargılama sonucunda Barçın toplam 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Barçın, özel ekip tarafından Elbistan ilçesinde bir evin odunluğunda yakalandı ve tutuklandı.