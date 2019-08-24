Adanalı binici başarıdan başarıya koşuyor

Adana'da 4 yıl önce başladığı binicilik sporunda 3 kupa ve 15 kurdele kazanan Mercan Badakal, son olarak Bursa'da düzenlenen yarışmadan da kupayla döndü.
Türkiye Binicilik Federasyonu Ferdi Lisanslı Sporcusu olan 13 yaşındaki Mercan Badakal, Anadolu Ligi Engel Atlama Yarışmaları 8. Ayak Koşuları'nda birincilik kupasını kazandı. 'Coral & Akvarel' isimli atla 80 santimetrelik engelleri atlayıp, koşu parkurunu 45.61 saniyede tamamlayan Badakal, 21 sporcu arasından zirveye çıktı.
BENİM İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN
Badakal, başarılı olmak için çok çalıştığını belirterek şunları söyledi: "Yakın bir arkadaşım vasıtasıyla binicilik sporuyla ve atlarla tanıştım. Kısa sürede bu sporun benim için biçilmiş kaftan olduğunu anladım.
Çok çalıştım, kısa sürede yarışlara katılmaya başladım. Anne ve babam ilk zamanlarda işitme cihazı kullandığım için çok korktular ve at binmeme karşı çıktılar. Ben atları çok sevdim ve onlarla çok güzel bir iletişim kurduktan sonra binicilikten vazgeçemedim.
Zamanla ailem, en büyük destekçim oldu. Şimdi benimle ve başarılarımla gurur duyuyorlar. Coral & Akvarel adında bir atım var. Haftanın 5 günü, 3-4 saat antrenman yapıyorum.
Binicilik benim için bir hobiden öteye geçti. Hedefim milli takım kadrosuna dahil olup, ülkemi temsil etmek."