Adanalı binici başarıdan başarıya koşuyor

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Adana'da 4 yıl önce başladığı binicilik sporunda 3 kupa ve 15 kurdele kazananTürkiye Binicilik Federasyonu Ferdi Lisanslı Sporcusu olan 13 yaşındaki Mercan Badakal, Anadolu Ligi Engel Atlama Yarışmaları 8. Ayak Koşuları'nda birincilik kupasını kazandı. 'Coral & Akvarel' isimli atlaBadakal, başarılı olmak için çok çalıştığını belirterek şunları söyledi:Çok çalıştım, kısa sürede yarışlara katılmaya başladım. Anne ve babam ilk zamanlarda işitme cihazı kullandığım için çok korktular ve at binmeme karşı çıktılar.Zamanla ailem, en büyük destekçim oldu. Şimdi benimle ve başarılarımla gurur duyuyorlar.Binicilik benim için bir hobiden öteye geçti.