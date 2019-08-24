Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Bu çiceği koparanın ocağı söner

Bu çiceği koparanın ocağı söner

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019
Bu çiceği koparanın ocağı söner
MERSİN'İN Anamur ilçesin plajlarında ve kumsallarında bulunan endemik çiçekler arasında yere alan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kum zambağını koparanlara 48 bin liraya kadar para cezası veriliyor. Akdeniz sahillerinde ender görülen ve özellikle sıcak kumlarda yaşam bulan Kum zambağı Anamur sanhillerinde de çiçek açmaya başladı. Bitki çeşitliliği bakımından zenginligiyle bilinen ve Türkiye'de Muz üretimiyle özel bir yer alan turizm bölgesi Anamur kumsallarında, yaşam bulan kum zambağı, büyüleyici bir manzara oluşturuyor. Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen ve 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarının, koruma altına alındığı ve yaygınlaştırıldığı takdirde turizm için büyük bir fırsata dönüştürülebileceğine dikkat çekildi. Duyarlı vatandaşlar, kendi çaplarında bazı tedbirlerle bu bitkiyi koruma altına almaya çalışıyor. Anamur'da Aslıhan turistik tesisleri içinde bir bölgede yaşam bulan kum zambağı, tesis sahibi Hüsnü Ceren tarafından etrafı çevrilerek koruma altına alındı. Deniz suyunun yükseldiği, dalgaların da etkisiyle zarar gören kum zambağı, tatilcilerin güneşlenirken üzerine basması veya havlularını açarken dikkatsiz davranmaları nedeniyle zarar görüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu çiceği koparanın ocağı söner
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN