Bu çiceği koparanın ocağı söner

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MERSİN'İN Anamur ilçesin plajlarında ve kumsallarında bulunan endemik çiçekler arasında yere alan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kum zambağını koparanlara 48 bin liraya kadar para cezası veriliyor. Akdeniz sahillerinde ender görülen ve özellikle sıcak kumlarda yaşam bulan Kum zambağı Anamur sanhillerinde de çiçek açmaya başladı. Bitki çeşitliliği bakımından zenginligiyle bilinen ve Türkiye'de Muz üretimiyle özel bir yer alan turizm bölgesi Anamur kumsallarında, yaşam bulan kum zambağı, büyüleyici bir manzara oluşturuyor. Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen ve 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarının, koruma altına alındığı ve yaygınlaştırıldığı takdirde turizm için büyük bir fırsata dönüştürülebileceğine dikkat çekildi. Duyarlı vatandaşlar, kendi çaplarında bazı tedbirlerle bu bitkiyi koruma altına almaya çalışıyor. Anamur'da Aslıhan turistik tesisleri içinde bir bölgede yaşam bulan kum zambağı, tesis sahibi Hüsnü Ceren tarafından etrafı çevrilerek koruma altına alındı. Deniz suyunun yükseldiği, dalgaların da etkisiyle zarar gören kum zambağı, tatilcilerin güneşlenirken üzerine basması veya havlularını açarken dikkatsiz davranmaları nedeniyle zarar görüyor.