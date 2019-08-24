Haziran yağışları bal üreticisinin yüzünü güldürdü

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NİĞDE'DE haziran ayı başında etkisini gösteren yağışların bal rekoltesini ve kalitesini artırması, üreticinin yüzünü güldürdü. Niğde'de ağustos ayının ilk haftasından itibaren başlayan bal sağımı üreticileri memnun etti. Haziran ayının başında etkili olan yağışlar sayesinde hem kalitede hem de rekoltede yaşanan artış üreticiyi sevindirirken, kentte bu yıl yaklaşık 600 ton bal rekoltesi bekleniyor. Niğde Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ünal, Türkiye'de geçen yıl, bal rekoltesinin düşük olduğunu anımsattı. Bu yıl da mayıs ayı sonuna kadar arıcıların büyük ümitsizliğe düştüğünü anlatan Ünal, "Çünkü yağmur olmamıştı. Arı gelişiminde çok zorluk çekti. Ancak haziranın başında yağan yağmur, bal verimini geçen seneye göre yaklaşık 1,5 kat artırdı. Bu da arıcılarımızı mutlu etti. Bu seneki rekolteden arıcılarımız memnun" dedi. Niğde balının parmak izini çıkartmak için çalışma yürüttüklerini aktaran Ünal, "İnşallah 2020 yılında Niğde balının parmak izi çıkacak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Niğde balı için yapılan incelemede 'İşte Türkiye'nin balı, işte Niğde balı' denildi. Bu kalite genellikle keven, kekik ve endemik bitkilerden kaynaklanıyor" diye konuştu.